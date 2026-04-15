Ступинский суд приступил к рассмотрению дела о смертельном ДТП с питбайком

15 апреля 2026, 16:15

Уголовное дело против 67-летнего водителя автобуса по факту смертельного ДТП с питбайком начал рассматривать Ступинский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.





Авария произошла в июле прошлого года. Автобус Ford TRANSIT при развороте столкнулся со следовавшим попутно питбайком, которым управлял подросток. Пассажирка мини-мотоцикла — 15-летняя девушка — ехала без шлема и получила травмы, несовместимые с жизнью.





«На первом заседании гособвинитель Ступинской городской прокуратуры изложил обвинение, предъявленное подсудимому, и предложил суду порядок исследования доказательств. Следующее заседание по делу состоится 5 мая», — говорится в сообщении.