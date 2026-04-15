Ступинский суд приступил к рассмотрению дела о смертельном ДТП с питбайком
Уголовное дело против 67-летнего водителя автобуса по факту смертельного ДТП с питбайком начал рассматривать Ступинский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Авария произошла в июле прошлого года. Автобус Ford TRANSIT при развороте столкнулся со следовавшим попутно питбайком, которым управлял подросток. Пассажирка мини-мотоцикла — 15-летняя девушка — ехала без шлема и получила травмы, несовместимые с жизнью.
«На первом заседании гособвинитель Ступинской городской прокуратуры изложил обвинение, предъявленное подсудимому, и предложил суду порядок исследования доказательств. Следующее заседание по делу состоится 5 мая», — говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что питбайк — это спортивный инвентарь, не предназначенный для использования на проезжей части. Выезжать на нём на дорогу незаконно и крайне опасно. И если несовершеннолетнего водителя остановит сотрудник ГАИ, его родителей или опекунов могут прилечь к административной ответственности.