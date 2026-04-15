В российском городе школьница сожгла машину полицейских

Фото: Istock/blinow61

В Чебоксарах задержали несовершеннолетнюю россиянку после поджога полицейского автомобиля. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.



По версии следствия, 16-летняя девушка проникла на закрытую территорию стоянки служебного транспорта, облила одну из машин бензином и подожгла. Пламя полностью уничтожило автомобиль.

Сотрудники правоохранительных органов задержали фигурантку на месте преступления. Во время беседы школьница рассказала, что неизвестные связались с ней в мессенджере и убедили совершить поджог.

При этом виновная полагала, что участвует в операции спецслужб по поимке преступников. В отношении неё следователи возбудили уголовное дело по статье о совершении теракта. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФСБ России ликвидировала в Крыму сеть узлов связи украинских колл-центров.

Ольга Щелокова

