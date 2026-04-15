Одинцовский суд арестовал обвиняемого в мошенничестве при получении микрозайма

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Одинцовский городской суд стражу заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве при получении микрозайма. На заседании рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении гражданина Ибрагимова.





Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

«По версии следствия, Ибрагимов для незаконного получения кредита представил заведомо ложные сведения от имени лица, не осведомлённого о его преступных действиях. Таким образом он ввёл в заблуждение сотрудника кредитной организации. При этом при оформлении заявки на получение займа обвиняемый оставил номер банковской карты, открытой на его имя. На неё впоследствии и были зачислены 100 000 рублей», – говорится в сообщении.