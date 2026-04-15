Достижения.рф

Пьяный 25-летний москвич угрожал гостям хостела физической расправой

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего постояльцам хостела
Фото: Istock/blinow61

В Москве 25-летний пьяный мужчина устроил дебош в хостеле и угрожал окружающим. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.



Инцидент произошёл в хостеле на улице 9-й Роты. Сотрудники Росгвардии получили тревожный сигнал и незамедлительно прибыли на место. Выяснилось, что один из постояльцев находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.

Пьяный мужчина цеплялся к другим обитателям хостела, провоцировал ссоры и высказывал угрозы физической расправой. Очевидцы вызвали правоохранителей, после чего на место прибыл наряд Росгвардии.

Сотрудники скрутили дебошира и передали его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. В настоящий момент правоохранители устанавливают возможных пострадавших и свидетелей произошедшего.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0