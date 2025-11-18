Глава Ступина Мужальских поздравил дочь погибшего бойца с днём рождения
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с руководителем ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко поздравил с днём рождения дочь погибшего участника спецоперации. Варваре Захаровой исполнилось 16 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Девушка учится на юриста в Российском новом университете в Домодедове. Кроме того, уже пять лет она занимается хоккеем в ступинском клубе «Капитан».
«Ваш отец – герой, память о нём навсегда останется в наших сердцах. Желаю вам, Варвара, крепкого здоровья, уверенности, новых побед и исполнения всех планов», – сказал глава округа.
Мужальских вручил девушке подарок, а её маме – цветы. Они обсудили учёбу, спорт и планы на ближайшее будущее, а также необходимую помощь и поддержку.