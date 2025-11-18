Глава Ступина Мужальских поздравил дочь погибшего бойца с днём рождения

18 ноября 2025, 19:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с руководителем ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко поздравил с днём рождения дочь погибшего участника спецоперации. Варваре Захаровой исполнилось 16 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Девушка учится на юриста в Российском новом университете в Домодедове. Кроме того, уже пять лет она занимается хоккеем в ступинском клубе «Капитан».

«Ваш отец – герой, память о нём навсегда останется в наших сердцах. Желаю вам, Варвара, крепкого здоровья, уверенности, новых побед и исполнения всех планов», – сказал глава округа.