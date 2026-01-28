В Подмосковье с начала года выставили на торги более 200 объектов
С начала года в Подмосковье активно пополняют перечень объектов для земельно-имущественных торгов. С 12 по 26 января Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 205 новых объектов. Об этом сообщили в ведомстве.
В их числе — 114 земельных участков в аренду и 83 участка на продажу. Также на торги выставили одно нежилое помещение в аренду, шесть нежилых помещений на продажу и один объект под водопользование.
Выбрать подходящий участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Все торги в регионе проводят в электронном формате. Для участия понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись, которую выдают аккредитованные удостоверяющие центры. Сейчас на портале размещено более 2 тысяч объектов.
Среди предложений есть варианты для строительства собственного дома. Так, в Волоколамском муниципальном округе сдают в аренду участок для личного подсобного хозяйства площадью чуть более 12 соток в селе Спасс. Начальная цена — 35 628 рублей в год.
В Дмитровском муниципальном округе продают участок ЛПХ площадью 24 сотки в селе Ивановское. Стартовая цена на торгах — 1 328 600 рублей.
Появились и новые предложения для бизнеса. В муниципальном округе Шаховская продают здание с земельным участком в деревне Дулепово, а также объект в деревне Плоское. В городском округе Ступино предлагают в аренду земельный участок под производственную деятельность. В Орехово-Зуевском округе выставили на торги нежилое помещение в собственность недалеко от центра Орехово-Зуева.
Полезные инструкции по участию в земельно-имущественных торгах, а также обзоры законодательства — 44-ФЗ, 223-ФЗ и ЗИТ — Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно публикует в своём Telegram-канале.
