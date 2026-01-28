В Подмосковье с начала года выставили на торги более 200 объектов

28 января 2026, 10:10

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

С начала года в Подмосковье активно пополняют перечень объектов для земельно-имущественных торгов. С 12 по 26 января Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 205 новых объектов. Об этом сообщили в ведомстве.