В Подольске будут производить лекарства от орфанных заболеваний и рака

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» будут вместе разрабатывать и производить инновационные лекарства для лечения орфанных и онкологических заболеваний. В том числе их будут выпускать на производстве в Подольске в Подольске, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
НИЦЭМ и фармкомпания подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Партнёрство направлено на разработку и производство инновационных препаратов для борьбы с онкологическими, орфанными и инфекционными заболеваниями.
Создание инновационных разработок и локализация полного цикла производства жизненно важных лекарств – необходимость для российской фармацевтики. Сегодня важно обеспечить страну собственными технологиями и жизненно необходимыми препаратами. Новый альянс призван укрепить лекарственную безопасность России.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает обмен опытом и научной информацией, подготовку кадров и презентацию результатов исследований.
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Создание инновационных разработок и локализация полного цикла производства жизненно важных лекарств – необходимость для российской фармацевтики. Сегодня важно обеспечить страну собственными технологиями и жизненно необходимыми препаратами. Новый альянс призван укрепить лекарственную безопасность России.
«Наша биомедицина достигла уровня, позволяющего создавать новые лекарства на базе самых современных технологических платформ, таких как мРНК, клеточные линии, вирусные векторы и моноклональные антитела. Наличие сильных партнёров в лице современных фармацевтических производств делает возможным налаживание полного цикла выпуска таких препаратов внутри России, что укрепит суверенитет страны и повысит доступность для пациентов современных лекарств», – сказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Соглашение о сотрудничестве предусматривает обмен опытом и научной информацией, подготовку кадров и презентацию результатов исследований.
«Инновационные биофармацевтические решения способны кардинально изменить жизнь человечества. Мы стремимся сделать доступнее для российских пациентов передовые технологии, которые значительно увеличивают продолжительность и качество жизни при разных заболеваниях, включая онкологические и орфанные. Наше сотрудничество с научным и медицинским сообществом ускорит разработку и внедрение прорывных методов лечения в клиническую практику», – заявил президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.Помимо новых проектов локализации препаратов от онкологических и инфекционных заболеваний, партнёрство будет включать совместную работу над развитием в России ключевых технологических платформ для создания современных препаратов.
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Лора Луганская