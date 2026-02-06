Суд арестовал бывшую жену бизнесмена Галицкого по подозрению в вымогательстве

06 февраля 2026, 18:08

Видео: t.me/Mos_obl_sud

Истринский суд заключил под стражу Алию Галицкую. Бывшую жену миллиардера Александра Галицкого подозревают в вымогательстве 150 млн долларов у экс-супруга.