Суд арестовал бывшую жену бизнесмена Галицкого по подозрению в вымогательстве
Видео: t.me/Mos_obl_sud
Истринский суд заключил под стражу Алию Галицкую. Бывшую жену миллиардера Александра Галицкого подозревают в вымогательстве 150 млн долларов у экс-супруга.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
По данным суда, Галицкая, действуя группой лиц по предварительному сговору, требовала у бизнесмена деньги под угрозой распространения позорящих его сведений, а также информации, способной нанести вред его правам.
По версии следствия, женщина неоднократно высказывала свои требования предпринимателю при встречах и по телефону. Суд избрал ей меру пресечения – два месяца заключения под стражей.
Ранее СМИ писали, что Галицкая подала на бывшего мужа иск о разделе совместно нажитого имущества, включая инвестиционные счета бизнесмена.
По этому делу у Галицкого арестовали собственность на 435 миллионов рублей – квартиру на Патриарших прудах, ещё несколько квартир, в том числе в Москве, два машино-места, загородный дом и апартаменты в клубном жилом комплексе.
