Мужчину, попытавшегося похитить девочку на улице в Балашихе, посадят на три года

06 февраля 2026, 15:44

оригинал Фото: istockphoto.com/simpson33

Балашихинский суд признал мужчину, хватавшего на улице за руки чужую девочку, виновным в попытке похищения ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Инцидент произошёл в Балашихе 1 октября прошлого года. Подсудимый В.С. Мананников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к посторонней девочке, представился сотрудником полиции и попытался куда-то её увести. Девочка вырвалась и стала убегать, но Мананников догнал её и снова схватил.





«Благодаря тому, что девочка активно сопротивлялась и звала на помощь, происходящее привлекло внимание прохожих, и они выручили ребёнка», — говорится в сообщении.