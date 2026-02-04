В Одинцове вынесли приговор таксисту, сбившему насмерть восьмилетнего мальчика
Одинцовский городской суд признал водителя такси Д.С. оглы Гаджиева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
ДТП произошло 28 июня 2025 года. Вечером Гаджиев ехал по двору жилого дома на Триумфальной улице в городе Одинцово и сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу.
«От полученных травм ребёнок скончался в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.Гаджиева приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, а также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
