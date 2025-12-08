Достижения.рф

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины и ребёнка в Котельниках

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Люберецкий городской суд поместил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ей сына в Котельниках.



Об этом говорится в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Котельниках обнаружили тела женщины и её шестилетнего ребёнка с множественными повреждениями в области головы.

«Через некоторое время по подозрению в двойном убийстве правоохранители задержали 32-летнего соседа жертв. Ему предъявили обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. По предварительным данным, мотивом преступления стал затяжной бытовой конфликт между соседями», – говорится в сообщении.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0