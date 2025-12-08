В Истре продлили арест мужчине, обвиняемому в финансировании терроризма
Истринский городской суд продлили арест мужчине, обвиняемому в переводе денег на счета террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Согласно стороне обвинения, мужчина вс конца июня по начало ноября 2022 года переводил средства запрещённой в России террористической организации «Артподготовка» и хотел принять участие в её деятельности, а также хранил у себя более двух граммов пластинчатого пороха.
«Мужчина обвиняется в финансировании терроризма, участии в террористической деятельности и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.Истринский суд принял решение продлить арест обвиняемого ещё на два месяца.