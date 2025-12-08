Талдомский суд вынес приговор полицейскому за смертельное «пьяное» ДТП

08 декабря 2025, 13:36

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Талдомский районный суд назначил шесть лет лишения свободы полицейскому по уголовному делу о смертельном ДТП. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.





Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

«Нетрезвый сотрудник ОМВД превысил установленную скорость, а при совершении обгона не смог безопасно завершить манёвр и выехал на обочину встречной полосы. Там он совершил лобовое столкновение с автомобилем под управлением инспектора ДПС. От полученных травм тот скончался на месте», – говорится в сообщении.