Талдомский суд вынес приговор полицейскому за смертельное «пьяное» ДТП
Талдомский районный суд назначил шесть лет лишения свободы полицейскому по уголовному делу о смертельном ДТП. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
«Нетрезвый сотрудник ОМВД превысил установленную скорость, а при совершении обгона не смог безопасно завершить манёвр и выехал на обочину встречной полосы. Там он совершил лобовое столкновение с автомобилем под управлением инспектора ДПС. От полученных травм тот скончался на месте», – говорится в сообщении.Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы. Помимо этого, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.