Суд Долгопрудного отправил в колонию обвиняемого в убийстве и расчленении жены

20 ноября 2025, 19:34

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Долгопрудненский городской суд вынес приговор гражданину Гусеву, которого обвиняли в совершении убийства. Его осудили на девять лет лишения свободы.





Как информирует Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области», наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.



«Согласно приговору, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гусев во время конфликта со своей супругой нанёс ей кухонным ножом удар в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении.