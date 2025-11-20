Суд Долгопрудного отправил в колонию обвиняемого в убийстве и расчленении жены
Долгопрудненский городской суд вынес приговор гражданину Гусеву, которого обвиняли в совершении убийства. Его осудили на девять лет лишения свободы.
Как информирует Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области», наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
«Согласно приговору, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гусев во время конфликта со своей супругой нанёс ей кухонным ножом удар в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении.Как установил суд первой инстанции, после этого мужчина расчленил тело на части, упаковал в пакеты и оставил на местности, где велись земельные работы. Тем самым он хотел скрыть следы преступления.