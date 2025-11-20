Достижения.рф

В волгограде пенсионер получил 11 лет колонии за убийство женщины после аварии

Фото: iStock/Zolnierek

Волгоградский областной суд назначил 11 лет колонии строгого режима 74-летнему Александру Паку. Его признали виновным в убийстве женщины после аварии.



Как сообщает «Лента.ру», ДТП произошло 22 октября 2024 года рядом со школой. Пак за рулём BMW X7 столкнулся с Toyota RAV4, которой управляла 40-летняя многодетная мать. После удара женщина вышла из машины и попыталась остановить водителя, схватившись за ручку двери.

В ответ мужчина нажал на газ и резко повернул, сбив женщину с ног. Затем он переехал её тело и голову, в то время как в салоне пострадавшей находились двое её детей. Спасти пострадавшую не удалось.

Пак вину не признал, однако суд квалифицировал его действия как убийство лица, выполнявшего общественный долг.

Иван Мусатов

