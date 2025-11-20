В Дубне растлителя несовершеннолетних осудили на 10 лет колонии
Дубненский суд приговорил обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он проведёт в колонии 10 лет.
Свою вину осуждённый на заседании не признал, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
«Согласно приговору суда, индивидуальный предприниматель под предлогом неофициального трудоустройства несовершеннолетних завлекал школьниц и совершал в отношении них действия сексуального характера с применением насилия», – говорится в сообщении.По совокупности преступлений суд назначил фигуранту окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Мужчина проведёт их в колонии строгого режима.