Российский школьник забил отца кувалдой из-за нежелания учиться
В Челябинской области девятиклассник до смерти забил отца кувалдой из-за нежелания учиться. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
По данным агентства, инцидент произошел в ночь на 19 ноября в городе Карабаш. Семейная ссора обернулась потасовкой, в ходе которой школьник жестоко избил своего родственника. Нанесенные им травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте.
Вернувшимся домой бабушке и дедушке мальчик с улыбкой сообщил, что «у них больше нет сына». Агрессивного подростка уже задержали.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил 17-летнего подростка к шести годам воспитательной колонии за убийство 12-летней девочки.
