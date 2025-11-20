Достижения.рф

Российский школьник забил отца кувалдой из-за нежелания учиться

В Карабаше школьник до смерти забил отца кувалдой из-за нежелания учиться
Фото: iStock/blinow61

В Челябинской области девятиклассник до смерти забил отца кувалдой из-за нежелания учиться. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.



По данным агентства, инцидент произошел в ночь на 19 ноября в городе Карабаш. Семейная ссора обернулась потасовкой, в ходе которой школьник жестоко избил своего родственника. Нанесенные им травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте.

Вернувшимся домой бабушке и дедушке мальчик с улыбкой сообщил, что «у них больше нет сына». Агрессивного подростка уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил 17-летнего подростка к шести годам воспитательной колонии за убийство 12-летней девочки.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0