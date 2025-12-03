Достижения.рф

Российских школьников накормили котлетами с тараканами

Учащихся школы №11 Владивостока накормили котлетами с тараканами
Фото: iStock/senkaya

Котлетами с тараканами накормили учащихся школы №11 во Владивостоке. Подробности приводит местный портал Vladivostok1.RU.



Снимок с едой из столовой дети показали родителям, а те поделились им в сети. На фото видно, что внутрь котлеты попал таракан — из мяса торчали усы и лапы раздавленного насекомого.

Ситуацией занялась прокуратура. Сотрудники ведомства проверят качество продуктов и готовых блюд, условия их приготовления и хранения. Также они выяснят, соответствует ли фактическое питание утвержденному меню.

Издание связалось с администрацией школы, однако там от комментариев отказались.

Лидия Пономарева

