Российских школьников накормили котлетами с тараканами

03 декабря 2025, 16:35

Учащихся школы №11 Владивостока накормили котлетами с тараканами

Фото: iStock/senkaya

Котлетами с тараканами накормили учащихся школы №11 во Владивостоке. Подробности приводит местный портал Vladivostok1.RU.