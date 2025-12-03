Стали известны подробности о личности пнувшего бабушку курьера
Курьер, который ударил бабушку ногой в лицо, оказался психически нездоровым. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
28-летний Дмитрий состоит на учете у психиатров. Врачи разрешали ему вести обычный образ жизни. Он работал в службе доставки, привозя еду людям. Однако в какой-то момент его состояние ухудшилось.
В ближайшее время мужчину арестуют. Следственный комитет по Новосибирской области уже подтвердил, что дело возбудят по статьям «Хулиганство» и «Побои».
Ранее сообщалось, что подозреваемого в избиении пенсионерки курьера задержали на вокзале Новосибирска.
