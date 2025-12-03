Достижения.рф

Стали известны подробности о личности пнувшего бабушку курьера

Ударивший бабушку курьер оказался психически нездоровым
Фото: istockphoto/blinow61

Курьер, который ударил бабушку ногой в лицо, оказался психически нездоровым. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.



28-летний Дмитрий состоит на учете у психиатров. Врачи разрешали ему вести обычный образ жизни. Он работал в службе доставки, привозя еду людям. Однако в какой-то момент его состояние ухудшилось.

В ближайшее время мужчину арестуют. Следственный комитет по Новосибирской области уже подтвердил, что дело возбудят по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Ранее сообщалось, что подозреваемого в избиении пенсионерки курьера задержали на вокзале Новосибирска.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0