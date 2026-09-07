В Подмосковье с 2020 года модернизировали 16 очистных сооружений

07 сентября 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области по государственной программе Министерства ЖКХ Подмосковья за пять лет обновили и построили 16 очистных сооружений. Это как крупные межрайонные комплексы, так и локальных и модульные установки, сообщили в пресс-службе ведомства.





При реализации государственной программы внимание уделяют не только крупным городам, но и удаленным населённым пунктам

«За пять лет новые модернизированные очистные появились в Шатуре, Рузском, Богородском, Солнечногорске, Коломне, Лыткарине и других округах. Ставку делаем на автоматизацию. На примере прошлой зимы видим, как важна скорость реакции на внештатную ситуацию. За передачу информации отвечают датчики контроля параметров работы насосов и резервуаров, а также системы удалённого мониторинга, которыми оснащается каждый реконструируемый объект», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО