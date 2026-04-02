В Подмосковье подсудимый ранил двоих конвоиров после заседания

В Подмосковье подсудимый напал на судебный конвой и попытался сбежать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Инцидент произошел в здании Долгопрудненского суда. 34-летнего Сергея Ю, ранее работавшего автомехаником, обвиняли в незаконном обороте оружия и изготовлении взрывчатки.

После заседания он попросился в туалет, а когда вышел, напал на конвоиров и нанес травмы двоим из них. Предупредительный выстрел не остановил мужчину, тогда ему прострелили ногу, предотвратив побег.

Всех троих — двух сотрудников и самого нападавшего — госпитализировали. В Минздраве уточнили каналу, что конвоиры находятся в состоянии средней степени тяжести, а подсудимый — в тяжелом.

Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что к предыдущим обвинениям добавится еще одна статья.

Лидия Пономарева

