В Подмосковье подсудимый ранил двоих конвоиров после заседания
В Подмосковье подсудимый напал на судебный конвой и попытался сбежать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в здании Долгопрудненского суда. 34-летнего Сергея Ю, ранее работавшего автомехаником, обвиняли в незаконном обороте оружия и изготовлении взрывчатки.
После заседания он попросился в туалет, а когда вышел, напал на конвоиров и нанес травмы двоим из них. Предупредительный выстрел не остановил мужчину, тогда ему прострелили ногу, предотвратив побег.
Всех троих — двух сотрудников и самого нападавшего — госпитализировали. В Минздраве уточнили каналу, что конвоиры находятся в состоянии средней степени тяжести, а подсудимый — в тяжелом.
Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что к предыдущим обвинениям добавится еще одна статья.
Читайте также: