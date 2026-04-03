Стало известно решение суда по делу Фёдора Смолова о драке в «Кофемании»

Суд прекратил уголовное дело футболиста Фёдора Смолова о драке в «Кофемании»
Мировой судья судебного участка №418 Пресненского района Москвы прекратил уголовное дело в отношении футболиста Фёдора Смолова. Как сообщает РИА Новости, суд прекратил производство по причине примирения сторон.
Ранее Смолова обвиняли в драке в «Кофемании». Инцидент произошёл на Большой Никитской улице в мае 2025 года. Спортсмен получил обвинение по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).
Футболист признал вину, раскаялся, принёс извинения и выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей. После этого стороны заключили мировое соглашение.
«Прекратить уголовное дело в отношении Смолова», — процитировало судью РИА Новости.Следует отметил, что на заседание 1 апреля потерпевший не явился. Его представитель настаивал на прекращении дела. Прокурор возражал и требовал личной явки потерпевшего. В итоге суд принял решение прекратить уголовное дело.