На актрису из сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву подали в суд из-за долгов

02 апреля 2026, 17:38

На актрису Бочкареву подали в суд из-за долгов по ЖКХ

Наталья Бочкарева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», стала ответчицей в судебном разбирательстве из-за коммунального долга. Об этом пишет РЕН ТВ.





Иск к ней подала управляющая компания ООО «Служба комфорта Смайнекс». Сумма задолженности не раскрывается, а заседание наметили на май, о чем свидетельствуют материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.



Ранее артистка уже привлекала внимание судебных органов — её оштрафовали на одну тысячу рублей за хулиганство после конфликта с соседкой по коттеджному посёлку. Кроме того, Бочкарева оказалась в центре скандала из-за многочисленных штрафов, выписанных в 2025 году.



На её автомобиль Mercedes-Benz наложили 50 взысканий на общую сумму 63 тысячи рублей. Большинство из них — за превышение скорости на 20-40 км/ч. Почти 28 тысяч рублей актриса уже выплатила за 37 подобных эпизодов. Также ей пришли штрафы за повторные нарушения, неоплаченную парковку и проезд по платным дорогам. Один из штрафов — на 750 рублей — остался неоплаченным с 5 февраля.



