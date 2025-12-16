Достижения.рф

В Домодедове вынесли приговор продавцам крупных партий немаркированного табака

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Домодедовский суд осудил обвиняемых в организации оборота немаркированного табака в особо крупном размере.



Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

Граждане Рамазанов и Юсубов, действуя по предварительному сговору, создали организованную группу по приобретению, хранению, перевозке и продаже продукции, подлежащей обязательной маркировке. Рамазанов незаконно приобрёл крупную партию немаркированных сигарет для дальнейшего сбыта и организовал их хранение на арендованных складах.

Юсубов занимался логистикой. Он получал информацию о заказах, перевозил табачные изделия и продавал их. В ходе осмотра складов правоохранители изъяли более двух миллионов пачек немаркированных табачных изделий. Суммарная стоимость изъятой продукции превысила 278 млн рублей.

Подсудимых признали виновными в приобретении, хранении, перевозке и сбыте табачной продукции без маркировки в особо крупном размере, которые были совершены группой лиц. Их приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0