Уголовное дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в суд Наро-Фоминска
В Наро-Фоминский суд поступило уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова, который выступает под псевдонимом Гуф. Вместе с гражданином Саруханяном его обвиняют в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
Согласно обвинению, инцидент произошёл 23 октября прошлого года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе. В ходе конфликта с потерпевшим Долматов и Саруханян похитили у него мобильный телефон Apple IPhone 14 Pro.
При этом Саруханян скручивал и удерживал руки мужчины, а Долматов угрожал применить физическое насилие. Он нанёс потерпевшему не менее двух ударов в лицо.
Сейчас в отношении рэпера действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
