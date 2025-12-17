Уголовное дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в суд Наро-Фоминска

17 декабря 2025, 13:34

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Наро-Фоминский суд поступило уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова, который выступает под псевдонимом Гуф. Вместе с гражданином Саруханяном его обвиняют в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.