Суд в Наро-Фоминске продлил арест директору организации за хищение 18 млн рублей
Наро-Фоминский суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Алексею Чиркову, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Мера действует до 30 января 2026 года.
Как сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции Московской области, Чирков, будучи генеральным директором подрядной организации, заключил муниципальный контракт на устройство системы наружного освещения на сумму более 139 миллионов рублей. После выполнения работ были представлены акты с завышенными ценами на оборудование.
В результате комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Наро-Фоминского округа понёс ущерб более 18 миллионов рублей. Чирков обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
