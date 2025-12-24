Суд в Наро-Фоминске продлил арест директору организации за хищение 18 млн рублей

24 декабря 2025, 14:14

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Наро-Фоминский суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Алексею Чиркову, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Мера действует до 30 января 2026 года.