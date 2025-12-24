В Новокузнецке загорелся склад строительных материалов
В Новокузнецке Кемеровской области 24 декабря возник крупный пожар на складе стройматериалов на улице Вокзальной.
Местные жители сообщают, что над зданием поднимается густой дым.
«Вспыхнуло здание магазина-склада стройматериалов, расположенное за Хладокомбинатом. Ядовитой химии там нет. Одного человека с пожара пожарные вывели. Пока других пострадавших нет», — приводит VSE42.RU слова очевидца.
Отмечается, что к месту возгорания прибыли многочисленные пожарные расчёты.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций в разговоре с «Сiбдепо» уточнили, что детали происшествия появятся позже.
«Ветер разносит дым над городом, и горожане уже начали чувствовать первый сильный запах гари в воздухе», — говорится в материале издания.
Подробности уточняются.