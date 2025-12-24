Достижения.рф

В Москве у мужчины разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

На предновогоднем корпоративе в кулинарной студии «Игра столов» 38-летний Сергей выпил коктейль с жидким азотом и получил разрыв желудка. Шеф-повар не предупредил гостей, что напиток безопасен только после полного испарения вещества.



По информации Telegram-канала Baza, один из гостей предложил пострадавшему выпить коктейль сразу. После употребления напитка мужчине сразу стало плохо, он схватился за живот, а желудок оказался разорван.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, врачи ушили повреждённый орган. Сейчас Сергей находится в сознании и получает медицинскую помощь.

Иван Мусатов

