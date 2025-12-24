В Москве у мужчины разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом

24 декабря 2025, 14:01

На предновогоднем корпоративе в кулинарной студии «Игра столов» 38-летний Сергей выпил коктейль с жидким азотом и получил разрыв желудка. Шеф-повар не предупредил гостей, что напиток безопасен только после полного испарения вещества.