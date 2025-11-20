Суд в Наро-Фоминске продлил меру пресечения фигуранту дела о терроризме
Наро-Фоминский городской суд продлил меру пресечения Никитину И., обвиняемому в участии деятельности организации, признанной террористической. Срок содержания под стражей установили до 21 января 2026 года, сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
Согласно заключению, Никитин вел переписку с Мобилизационным центром подразделения «Гражданский совет» Украинского военизированного объединения Легион «Свобода России».
Он направил анкету и получил инструкции по пересечению границы, а еще рекомендации по конспиративным действиям для участия в боевых действиях на стороне Украины в составе ЛСР.
Подразделение «Гражданский совет» Легиона «Свобода России» решением Верховного Суда РФ от 22 ноября 2024 года признали террористической организацией.
Судебное решение обеспечивает соблюдение мер безопасности и контроль за подозреваемым в период следствия.
