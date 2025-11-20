В Подмосковье поймали угонщика с комплектом поддельных автомобильных номеров

20 ноября 2025, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

39-летнего ранее судимого жителя Люберец, угнавшего в Реутове иномарку стоимостью почти четыре миллиона рублей, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, вечером мужчина с помощью специального оборудования проник в салон иномарки, припаркованной у одного из домов в Реутове, завёл её, заменил номерные знаки на фальшивые и уехал.





«Оперативники сумели отследить весь путь угнанной машины. Злоумышленника задержали на территории округа Котельники, где он в очередной раз перепарковывал похищенный автомобиль. В салоне машины полицейские нашли комплект поддельных госномеров и спецоборудование для вскрытия и запуска двигателя», — говорится в сообщении.