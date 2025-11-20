В Подмосковье продлили арест подозреваемых в организации нелегальной миграции

20 ноября 2025, 11:23

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Арест четырёх человек, подозреваемых в организации нелегальной миграции в Россию, продлили на два месяца. Такое решение принял Рузский районный суд Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, подозреваемые А. Захаров, С. Винникова, Ж. Олжаев и Х. Исаев входили в преступную группу, в которой также состоял сотрудник Рузского отделения полиции.





«Злоумышленники оформляли уведомления о прибытии и месте пребывания иностранных граждан, заведомо зная, что иностранцы не будут там находиться, потому что им не предоставляли жилые помещения», — говорится в сообщении.