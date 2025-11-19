В Егорьевском суде рассматривают дело об участии в движении с «воровским укладом»

19 ноября 2025, 18:38

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Егорьевский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Куланина. Его обвиняют в участии в организации, деятельность которой ранее запретили в судебном порядке в связи с экстремизмом.