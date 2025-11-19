В Егорьевском суде рассматривают дело об участии в движении с «воровским укладом»
Егорьевский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Куланина. Его обвиняют в участии в организации, деятельность которой ранее запретили в судебном порядке в связи с экстремизмом.
Обвинение полагает, что, будучи активным участником запрещённого движения, Куланин поддерживал его функционирование. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Находясь в СИЗО в Московской области, гражданин действовал в соответствии с экстремистской и криминальной идеологией так называемого «воровского уклада».
В итоге Куланину предъявили обвинение в хранении и распространении в кругу задержанных этой идеологии; обеспечении нелегальной межкамерной связи для координации деятельности запрещённой организации; контроле за соблюдением так называемых «воровских понятий» среди арестантов; организации азартной игры в лото с платным участием для пополнения финансового фонда ячейки. Дело поступило в суд для рассмотрения по существу
