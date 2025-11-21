Достижения.рф

Суд в Щёлкове арестовал обвиняемого в развращении несовершеннолетних

Щёлковский суд арестовал местного жителя по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространении порнографии.



Фигурант проведёт под стражей два месяца, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».

По версии следствия, обвиняемый, используя свою учётную запись в соцсети, выявлял профили несовершеннолетних пользователей, возраст которых был ему известен из указанных на страницах сведений, и вступал с ними в переписку.

Будучи инициатором общения, он умышленно склонял несовершеннолетних к обсуждению сексуальных тем и ведению интимных бесед. Он также направлял им изображения порнографического содержания.

Целью было получение собственного удовлетворения.

