В Видном суд приговорил обвиняемого в попытке сбыть наркотик к 8,5 годам колонии
Видео: t.me/Mos_obl_sud
Видновский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Маркаряну за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Его приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы.
Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
По данным следствия, Маркарян получил в мессенджере Telegram сообщение с точным местоположением так называемого «тайника». Затем он прибыл на место и извлёк из него 30 свёртков с наркотическим веществом внутри, чтобы затем незаконно сбыть на территории Москвы.
Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном.
