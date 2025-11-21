В Видном суд приговорил обвиняемого в попытке сбыть наркотик к 8,5 годам колонии

21 ноября 2025, 17:41

Видео: t.me/Mos_obl_sud

Видновский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Маркаряну за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Его приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы.