Суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

Видео: пресс-служба ФСБ по Москве и Московской области
2-й Западный окружной военный суд признал виновными пятерых граждан России в совершении преступлений террористической направленности на территории Московского региона, сообщает пресс-служба ФСБ по Москве и Московской области.
Речь идет о Станиславе Хамидулине (2002 г. р.), Романе Яковце (2003 г. р.), Данииле Ямскове (2003 г. р.), Никите Булгакове (2003 г. р.) и Анастасии Мочалиной (2004 г. р.).
По данным следствия, 26 апреля 2024 года обвиняемые, действуя по указанию украинского куратора, незаконно проникли на территорию московского аэропорта Остафьево и совершили поджог вертолета КА-32, принадлежавшего ГКУ г. Москвы «Московский авиационный центр». Ущерб от их действий составил более 691 млн рублей.
Фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области при содействии УТ МВД России по ЦФО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).
Кроме того, Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков признаны виновными в поджоге релейного шкафа на перегоне станций Одинцово — Голицыно, совершённом 20 апреля 2024 года. Эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору).
Суд приговорил Никиту Булгакова — к 18 годам лишения свободы (первые 3 года в тюрьме, далее — в колонии строгого режима), Станислава Хамидулина и Романа Яковца — к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы (с аналогичным режимом отбывания), Даниила Ямскова — к 17 годам лишения свободы, а Анастасию Мочалину — к 12 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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По данным следствия, 26 апреля 2024 года обвиняемые, действуя по указанию украинского куратора, незаконно проникли на территорию московского аэропорта Остафьево и совершили поджог вертолета КА-32, принадлежавшего ГКУ г. Москвы «Московский авиационный центр». Ущерб от их действий составил более 691 млн рублей.
Фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области при содействии УТ МВД России по ЦФО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).
Кроме того, Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков признаны виновными в поджоге релейного шкафа на перегоне станций Одинцово — Голицыно, совершённом 20 апреля 2024 года. Эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору).
Суд приговорил Никиту Булгакова — к 18 годам лишения свободы (первые 3 года в тюрьме, далее — в колонии строгого режима), Станислава Хамидулина и Романа Яковца — к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы (с аналогичным режимом отбывания), Даниила Ямскова — к 17 годам лишения свободы, а Анастасию Мочалину — к 12 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Дайана Хусинова