Житель Дмитрова попался на «спонтанном» угоне автомобиля

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Полицейские задержали жителя Дмитрова по подозрению в угоне автомобиля стоимостью 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в Дмитрове. О краже автомобиля заявил его владелец. Полиция установила, что злоумышленник заметил, что дверь автомобиля открыта, и воспользовался этим. Он завёл машину и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.Полицейские нашли угнанный автомобиль и вернули его владельцу, а против угонщика завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что в Ступине задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя, который украл деньги из кассы табачного магазина и попал на записи видеокамер.
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