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Житель Дмитрова попался на «спонтанном» угоне автомобиля

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

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Полицейские задержали жителя Дмитрова по подозрению в угоне автомобиля стоимостью 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в Дмитрове. О краже автомобиля заявил его владелец. Полиция установила, что злоумышленник заметил, что дверь автомобиля открыта, и воспользовался этим. Он завёл машину и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.
Полицейские нашли угнанный автомобиль и вернули его владельцу, а против угонщика завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

Ранее сообщалось, что в Ступине задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя, который украл деньги из кассы табачного магазина и попал на записи видеокамер.

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Мастерская управления «Сенеж» запустила программу для школьников Солнечногорска
14 апреля 2025, 13:16

Фото: пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Образовательную программу, направленную на развитие патриотизма, лидерских навыков и углубление знаний о родном крае, запустила для учеников солнечногорских школ Мастерская управления «Сенеж», сообщает пресс-служба проекта.
«Наша программа для школьников Солнечногорска — это возможность познакомиться с историей родного города и страны, раскрыть потенциал каждого участника, научиться работать в команде и принимать ответственные решения», — заявил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Участниками программы «Сенежная школа» стали 30 старшеклассников из трёх учебных заведений округа Солнечногорск: Радумльского кадетского корпуса, лицея №1 имени А. Блока и средней школы № 4. Занятия и экскурсии в рамках программы будут проходить до 30 мая.

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Студенты Павловского Посада отметили День космонавтики спортивным флешмобом
14 апреля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского м. о.

В Павлово-Посадском техникуме состоялся флешмоб под названием «Космическое ГТО», приуроченный ко Дню космонавтики. Студенты приняли участие в различных спортивных активностях, отражающих дух ГТО, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Студенты участвовали в эстафете, где показали командный дух и спортивное братство. Одним из центральных элементов мероприятия стало подтягивание на турнике. Это оказалось настоящим испытанием для участников. В дополнение к этому они выполняли наклоны и другие физические упражнения», – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что флешмоб «Космическое ГТО» не только повысил уровень физической активности студентов, но и стал для них возможностью продемонстрировать единство в дружной спортивной обстановке.

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Подмосковных педагогов и управленцев приглашают на проект «Флагманы образования»
14 апреля 2025, 12:55

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Управленцы, педагоги и студенты из Московской области могут принять участи в новом — пятом — сезоне всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба проекта.
«Флагманы образования» — проект для тех, кто строит карьеру в сфере образования. Педагоги и управленцы получают новые навыки и возможности для профессионального роста, а студенты пробуют себя в профессии», — говорится в сообщении.
В рамках проекта реализуется несколько конкурсных треков. В этом году к ним прибавились новые: «Наставничество», «Государство», «Медиа» и «Культура». Победители конкурных треков получают рекомендации по профессиональному развитию, входят в кадровый резерв страны и занимают руководящие должности.

Регистрация на участие в проекте открыта на его официальном сайте. Там же можно узнать подробную информацию о «Флагманах образования».

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Жители Подмосковья могут оформить перерасчёт за газ через приложение «Добродел»
14 апреля 2025, 12:43

Фото: медиасток.рф

Подать заявку на перерасчёт оплаты за газоснабжение жители Московской области могут через мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Для подачи этой заявки в приложении нужно перейти в раздел «Услуги», подраздел «Все услуги» — «Дом и ЖКХ», и там выбрать «Перерасчёт размера платы за газ», а затем заполнить онлайн-форму заявления, указав ФИО и номер лицевого счёта, прикрепить необходимые документы и отправить заявку», — говорится в сообщении.
Услуга по перерасчёты платы за газ оказывается бесплатно. Ответ по заявке поступил в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

На перерасчёт платы за газ имеют право жильцы, которые временно не жили в квартире, либо если там сократилось число постоянно проживающих.

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Врачи Центра Рошаля спасли зрение ребёнку с осколком стекла в глазу
14 апреля 2025, 12:18

Фото: пресс-служа Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля смогли сохранить зрение мальчику, в глаз которого попал осколок стекла. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в клинику 10-летнего мальчика с тяжёлой травмой глаза. Он случайно разбил стекло, и осколки попали в его правый глаз. Это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. Ребёнка сразу перевели в операционную.
«В ходе хирургического вмешательства мы реконструировали пространство между роговицей и радужкой, восстановили его в правильное положение. Затем ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками. Операция длилась около часа и прошла успешно», – рассказала детский офтальмолог Наталья Репина.
Как отметили в министерстве, хирургам удалось сохранить школьнику зрение. Сейчас пациент уже выписан. Через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок будет жить прежней жизнью.

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