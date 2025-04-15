Задержан мужчина, совершивший преступление в Подмосковье и сбежавший в Ирландию

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Мужчину, объявленного в международный розыск за тяжкое преступление, совершённое семь лет назад в подмосковном Жуковском, задержали в аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, в январе 2018 года на улице Гагарина в Жуковском произошёл конфликт между мужчинами, в результате которого один руками и ногами избил второго, причинив тяжкий вред его здоровью. Злоумышленник сбежал с места происшествия, а затем покинул Россию и все эти годы скрывался в Ирландии», — говорится в сообщении.Полицейские получили информацию, что объявленный в розыск возвращается в Россию, и задержали его сразу по прибытии. Задержанного доставили в Следственный отдел, где он дал признательные показания. До суда мужчину оставили под стражей.
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