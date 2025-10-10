Судебные приставы Подмосковья передали Минобороны 40 изъятых транспортных средств
Подмосковные судебные приставы в сентябре текущего года передали по решению суда на нужды СВО 17 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«Судебные приставы региона исполняют решения суда о конфискации и обращении в собственность государства транспортных средств, которые обвиняемые использовали при совершении преступлений. С начала года в собственность Минобороны на нужды спецоперации передали 40 таких транспортных средств, в том числе автомобили, гидроциклы, гидроскутеры и трактор», – рассказали в ведомстве.Так, в начале октября во исполнение судебного решения в Раменском возбудили исполнительное производство о конфискации и обращении в собственность государства автомобиля марки Fiat Ducato. Эту машину владелец использовал при совершении преступления. Хозяина автомобиля осудили по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков.