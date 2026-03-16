Сумма штрафов за помехи мусоровозам в Подмосковье составила 730 тысяч рублей

16 марта 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подмосковные автомобилисты, припарковавшиеся рядом с контейнерными площадками и помешавшие вывозу мусора, получили за неделю штрафы на общую сумму 730 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Привлечь нарушителей к ответственности помогли активные граждане: они отправляли фото- и видеосвидетельства неправильной парковки с помощью приложения «Народный инспектор».





«Всего штрафы получили 56 автовладельцев, из них 20 — юридические лица», — отмечается в сообщении.