Сумма штрафов за помехи мусоровозам в Подмосковье составила 730 тысяч рублей
Подмосковные автомобилисты, припарковавшиеся рядом с контейнерными площадками и помешавшие вывозу мусора, получили за неделю штрафы на общую сумму 730 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Привлечь нарушителей к ответственности помогли активные граждане: они отправляли фото- и видеосвидетельства неправильной парковки с помощью приложения «Народный инспектор».
«Всего штрафы получили 56 автовладельцев, из них 20 — юридические лица», — отмечается в сообщении.Больше всего нарушителей выявили в округах Красногорск и Ленинский — по семь в каждом. В том-3 антирейтинга входит также Одинцовский округ с шестью выписанными штрафами.