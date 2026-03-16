В Подмосковье открылась регистрация на проект «Единой России» «ПолитСтарт»

16 марта 2026, 12:04

Регистрация на участие в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтарт» открылась в понедельник, 16 марта. Участники проекта — начинающие политики — получат помощь в подготовке к избирательной кампании. Об этом сообщает пресс-служба партии.





«ПолитСтарт» действует с 2018 года. За это время депутатами различных уровней в Московской области стали около 300 его участников. Присоединиться к проекту может любой гражданин России старше 18 лет при условии отсутствия судимостей, второго гражданства и членства в других партиях.





«В этом году в Московской области «ПолитСтарт» будет работать с теми, кто делает первые шаги в политике и хочет стать депутатом регионального парламента или местного Совета в Химках, Лобне, Коломне или Пушкинском округе», — рассказал подмосковный куратор проекта, депутат Госдумы Александр Толмачёв.