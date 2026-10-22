Супругов из Павловского Посада поздравили с золотой свадьбой
Жители Павловского Посада Антонина и Анатолий Егоркины отметили 50 лет совместной жизни. С юбилеем чету поздравили временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко и заместитель начальника окружного управления социального развития Валерий Зайцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Супругам также передали поздравления от вице-спикера Мособлдумы Линары Самединовой.
«Анатолий Васильевич — коренной павловопосадец. Он работал машинистом крана в войсковой части, руководил Старопавловским стадионом, а сейчас является тренером по баскетболу окружной сборной девочек. Антонина Александровна приехала в Павловский Посад из Тулы в 1973 году по комсомольскому набору. Более 40 лет она работала на фабриках, пройдя путь от рядовой работницы до мастера производства», — говорится в сообщении.Пара зарегистрировала брак 9 октября 1976 года. Залогом долгой семейной жизни Егоркины считают взаимное уважение и стремление понять друг друга.