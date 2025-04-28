Свадьбы на лето в Московской области уже запланировали свыше 6 тыс. пар

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Церемонии бракосочетания на летний период в Подмосковье уже запланировали более 6 тыс. пар. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
В регионе открыли свадебный сезон – он стартовал в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России.
Открытие свадебного сезона завершилось символическим выпусканием белых голубей в небо и возложением цветов к памятнику героев Отечества.
Также молодожёны смогли подняться на колокольню музейно-храмового комплекса.
Больше локаций для регистрации брака можно найти на сайте.
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«В Подмосковье официально дан старт свадебного сезона. Так как 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества, стартовой площадкой мы выбрали Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил. В нашем регионе свадьбу на летний период запланировали уже более 6 тыс. пар», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.На открытии свадебного сезона прошла церемония регистрации трёх пар. Напутственные слова прозвучали и от юбиляров семейной жизни, отношения которых выдержали испытание временем. Татьяна Григорьевна и Юрий Алексеевич Коноваловы, состоящие в браке уже 54 года, пожелали молодожёнам гармонии и взаимоуважения. Ветераны-блокадники Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен, идущие рука об руку 65 лет, поделились с молодыми супругами своим секретом семейной жизни.
Открытие свадебного сезона завершилось символическим выпусканием белых голубей в небо и возложением цветов к памятнику героев Отечества.
Также молодожёны смогли подняться на колокольню музейно-храмового комплекса.
Больше локаций для регистрации брака можно найти на сайте.
Читайте также:
Во время Декады милосердия помощь получили более 200 тыс. жителей Подмосковья
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Лора Луганская