Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье число работающих инвалидов за пять лет увеличилось на 40%

В Подмосковье число работающих инвалидов за пять лет увеличилось на 40%

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Число работающих инвалидов в Московской области за последние пять лет увеличилось более чем на 40%. Улучшить их интеграцию в рынок труда помогает развитие мер социальной поддержки и программ обучения, рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«В регионе более 55 тыс. работающих инвалидов, а ещё пять лет назад их число не превышало и 40 тыс. Одна из причин роста этого показателя – большое количество программ обучения и повышения квалификации. Другая – сотрудничество с работодателями, которые участвуют в программах по трудоустройству инвалидов, предлагая им специальные вакансии и адаптированные условия труда», – пояснила Болатаева.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития области, кадровый центр Подмосковья предлагает жителям с инвалидностью тренинги, вебинары и программы обучения по востребованным профессиям. Центр также индивидуально консультирует по вопросам трудоустройства, помогает составить резюме, подготовиться к собеседованиям.

В министерстве сообщили, что освоить новую профессию инвалиды по слуху и зрению могут также в центре реабилитации имени Мещерякова. Там представлено более 15 направлений трудоустройства: швея, керамист, повар, массажист, мастер обработки цифровой информации, художник по дереву и так далее.

Найти подходящую работу люди с ограниченными возможностями могут на портале «Работа в России», используя специальный фильтр.

Читайте также:

Ежегодную выплату в 18 тыс. рублей получили свыше 27 тыс. подмосковных доноров

В Подмосковье начался региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства​

В подмосковный центр Мещерякова поступило новое реабилитационное оборудование
#подмосковье
#московская область
#болатаева людмила
#вице-губернатор
#труд
#трудоустройство
#работа
#вакансии
#инвалиды
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
Жители Подмосковья могут подать заявки на премию #МЫВМЕСТЕ
22 апреля 2025, 23:06

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Стартовал приём заявок на пятую Международную премию #МЫВМЕСТЕ, запущенной по поручению президента. Цель – поддержка проектов, направленных на помощь людям в России и в мире, сказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Подмосковье принимает активное участие в премии #МЫВМЕСТЕ. За время проекта от региона было подано около 4 тыс. заявок, в финал на федеральном уровне прошли 32 проекта, шесть из которых в итоге стали финалистами. Это молодёжь, волонтёры, социально ориентированные НКО, бизнесмены, журналисты, которые помогают тем, кто в этом нуждается, делают наше Подмосковье ещё лучше», – рассказала руководитель министерства Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что премия позволяет участникам получить признание своей деятельности, помощь в развитии проекта, найти единомышленников и партнëров, а
Премия предусматривает четыре категории: «Личность»; «НКО и проекты»; «Компании» и «Территория». В каждой из них – 12 номинаций.

Заявки на участие принимают до 23 июня по ссылке. Церемония награждения состоится с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

Читайте также:

Школьница из Каширы поделилась впечатлениями от участия в форуме #МЫВМЕСТЕ

Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит более 20 тыс. участников

Регистрацию на Международный форум # МЫВМЕСТЕ продлили до 25 ноября
#подмосковье
#московская область
#министерство информации и молодёжной политики мо
#екатерина швелидзе
#активисты
#волонтеры
#нко
#журналисты
#бизнесмен
#премия
#мывместе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Библиотеки Подмосковья подготовили к «Библионочи» около 1,5 тыс. мероприятий
22 апреля 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Библиотеки 56 округов Московской области 26 апреля присоединятся к очередной всероссийской акции «Библионочь-2025». Темя этого года - «Свои герои», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Библиотеки подготовили для читателей специальные программы. В рамках акции пройдут встречи с литераторами, интерактивные программы, спектакли, театрализованные представления, викторины и многое другое. Читатели увидят лучшие ролики областной акции «Путь героя» и презентацию «Библиотеки Подмосковья и библиотекари на войне», – рассказали в ведомстве.
Так, Ивантеевская централизованная библиотечная система представит патриотическую литературно-музыкальную программу «Строки победы. Стихи и песни о войне».

В Центральной библиотеке Долгопрудного пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Адама Булгучева, известного по ролям Лаврентия Берии, которые он сыграл в 10 картинах. Среди них – «Утомлённые солнцем 2. Предстояние», «Амет-Хан», «Убить Сталина» и другие.

Истринская централизованная библиотечная система приглашает на интерактивную программу «Истории Победы». Она посвящена памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны.

Всего в Подмосковье в рамках «Библионочи» запланировано более 1,5 тыс. мероприятий для читателей разного возраста.

Всю информацию о мероприятиях в библиотеках Подмосковья можно найти на портале и в приложении «МОё Подмосковье. Библиотеки».

Читайте также:

Акция «Диктант Победы» пройдёт в Подмосковье более чем на 1 тыс. площадок

Международный кинофестиваль «17 мгновений...» им. Тихонова стартует 24 апреля

На выставке «Наш Гагарин» в Люберцах представят кардиограмму первого космонавта
#подмосковье
#московская область
#книги
#библионочь
#акция
#библиотека
#культура
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье произвело больше всех в России кормов для домашних животных
22 апреля 2025, 22:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область стала первым в стране регионом по объёму производства кормов для собак, кошек и других домашних питомцев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В регионе в этой отрасли работает 32 предприятия, которые за два месяца с начала года увеличили объём выпуска более чем на 11% по сравнению с прошлогодним показателем.
«Производство кормов для непродуктивных животных с начала года достигло 84,5 тыс. тонн. Это более 47 % от общего объёма, произведенного в Центральном федеральном округе и свыше 31 % – от общероссийского», – отметили в Минсельхозпроде.
Там добавили, что продукция регионального производства поставляется не только на внутренний рынок, но и за рубеж. В прошлом году на экспорт отправили более 52,5 тыс. тонн кормов в страны Закавказья, Персидского залива, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Монголию, Вьетнам, Китай, Турцию и другие государства

В этом году в Подмосковье планируется на 2%, то есть на 9,7 тыс. тонн, увеличить производство кормов для непродуктивных животных к уровню прошлого года (483,3 тыс. тонн).

Читайте также:

Подмосковный тепличный комплекс заместил европейских шмелей российскими

Московская область лидирует в России по производству йогуртов

В Подмосковье проверили более 158 тыс. сельскохозяйственного скота на бруцеллёз
#подмосковье
#московская область
#производители
#корм
#животные
#питомцы
#продовольствие
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья перед праздниками предупредили о штрафах за костры во дворах
В Подмосковье перед праздниками предупредили о штрафах за костры во дворах
22 апреля 2025, 22:26

Фото: iStock / AlekseiAntropov

В преддверии длинных майских выходных инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области усилили контроль за порядком во дворах. Они также напомнили о необходимости соблюдать правила и штрафах за их нарушение.
Так, во дворе действует запрет на разжигание мангалов и открытого огня. Для жарки шашлыков предусмотрены специальные места. За нарушение требований пожарной безопасности полагаются штрафы от 5 до 15 тыс. рублей, за нарушение общественного порядка – от 500 до 1 тыс. рублей.
«Под запретом также сброс отходов в неположенном месте. После отдыха убирайте за собой отходы, выбрасывая их в специально отведённые места – на контейнерные площадки. Нельзя оставлять мусор на прилегающей территории, сбрасывать в контейнер крупногабаритные и строительные материалы. Для этого предназначены специальные бункеры», – добавили в пресс-службе Минчистоты.
Помимо этого, из-за необходимости беспрепятственного доступа машин экстренных и коммунальных служб недопустима парковка у контейнерных площадок. За парковку в зоне контейнерной площадки, в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» предусмотрен штраф в 2 тыс. 250 рублей.

Читайте также:

В Подмосковье с начала весны спили более 200 опасных деревьев

В Московской области определили свыше 740 мест проведения субботников

На КПО в Солнечногорске запустили новую систему нейтрализации запахов
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#отходы
#мусор
#дворы
#нарушения
#штрафы
#майские праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала весны спили более 200 опасных деревьев
22 апреля 2025, 21:34

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Специалисты ликвидировали в Подмосковье с начала весны свыше 200 сухостойных и аварийных деревьев. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе продолжаются работы в рамках месяца уборки и благоустройства. Это, например, очистка газонов от мелкого мусора и прошлогодней листвы; промывка внутридворовых проездов, парковочных карманов и тротуаров, контейнерных площадок; ремонт детских игровых площадок и малых архитектурных форм; удаление вандальных надписей, опиловка сухостойных и аварийных деревьев. С начала весны таких деревьев в регионе спилили более 200», – отметили в ведомстве.
Как отметили инспекторы министерства, в первую очередь проводится вырубка сухих аварийных деревьев с критическим углом наклона, которые представляют повышенную опасность. Затем ликвидируют сухостойные деревья.

В ведомстве напомнили, что, заметив сухое дерево во дворе дома, нужно обратиться в территориальный отдел министерства для оперативной ликвидации.

Читайте также:

В Московской области определили свыше 740 мест проведения субботников

На КПО в Солнечногорске запустили новую систему нейтрализации запахов

Акция «Кедры Подмосковья» стартовала с посадки 20 деревьев в Щёлкове
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#деревья
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате