В Подмосковье число работающих инвалидов за пять лет увеличилось на 40%

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Число работающих инвалидов в Московской области за последние пять лет увеличилось более чем на 40%. Улучшить их интеграцию в рынок труда помогает развитие мер социальной поддержки и программ обучения, рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«В регионе более 55 тыс. работающих инвалидов, а ещё пять лет назад их число не превышало и 40 тыс. Одна из причин роста этого показателя – большое количество программ обучения и повышения квалификации. Другая – сотрудничество с работодателями, которые участвуют в программах по трудоустройству инвалидов, предлагая им специальные вакансии и адаптированные условия труда», – пояснила Болатаева.Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития области, кадровый центр Подмосковья предлагает жителям с инвалидностью тренинги, вебинары и программы обучения по востребованным профессиям. Центр также индивидуально консультирует по вопросам трудоустройства, помогает составить резюме, подготовиться к собеседованиям.
В министерстве сообщили, что освоить новую профессию инвалиды по слуху и зрению могут также в центре реабилитации имени Мещерякова. Там представлено более 15 направлений трудоустройства: швея, керамист, повар, массажист, мастер обработки цифровой информации, художник по дереву и так далее.
Найти подходящую работу люди с ограниченными возможностями могут на портале «Работа в России», используя специальный фильтр.
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Лора Луганская