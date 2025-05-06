В Подмосковье бойцам СВО и семьям погибших выплатили 400 млн рублей вместо земли

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Выплаты вместо земли с начала года получили около 1,4 тыс. жителей Подмосковья. Общая сумма выплат превысила 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
В начале 2025-го была внедрена новая мера поддержки для участников спецоперации и семей погибших бойцов из Подмосковья. Она заключается в выплате 500 тыс. рублей вместо земельного участка.
Поддержка также распространяется на семьи участников спецоперации, которые погибли из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе выполнения служебных обязанностей.
Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал госуслуг, пройдя по ссылке.
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«Подать заявление на выплату взамен земельного участка и прикрепить необходимые документы можно в электронном формате через портал госуслуг», – напомнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Выплату могут оформить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области на день завершения участия в спецоперации.
Поддержка также распространяется на семьи участников спецоперации, которые погибли из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе выполнения служебных обязанностей.
Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал госуслуг, пройдя по ссылке.
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Лора Луганская