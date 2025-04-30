В Подмосковье увеличили выплату на проезд в санаторий для детей-инвалидов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Детям-инвалидам и сопровождающим их взрослым в Московской области положены не только бесплатные путёвки в санаторий, но проезд до и от места отдыха, при этом если семья везёт ребёнка на своей машине, им положена компенсация затрат. Сумму этой компенсации в регионе увеличили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Компенсация за проезд на личном автомобиле к месту лечения и обратно для детей-инвалидов теперь увеличена на 20%. Если раньше размер компенсации варьировался от 10 тысяч 500 рублей до 12 тысяч рублей, то теперь он составляет от 13 тысяч до 15 тысяч рублей», — уточнили в министерстве.Отмечается, что в прошлом году компенсацию за доставку ребёнка-инвалида в санаторий и обратно получили более 300 семей.
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Лев Каштанов