Свыше 100 жителей Раменского провели уборку в лесном массиве «Геофизика»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Более 100 студентов и волонтёров приняли участие в традиционном молодёжном субботнике по уборке лесополосы «Геофизика» в Раменском. Они очистили территорию от более чем 1 тыс. кг мусора, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«К уборке подключились порядка 100 человек – студенты местных учебных заведений, волонтёры и неравнодушные горожане. Совместными усилиями участники собрали свыше 1 тыс. килограммов мусора. Организаторы субботника призвали жителей и гостей Раменского бережно относиться к природе, следить за чистотой зелёных зон», – сказали в администрации.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Участники субботника поблагодарили МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского округа за помощь в его проведении.
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