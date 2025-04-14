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В Раменском проходят концерты проекта «Спасибо тебе, солдат»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

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В Раменском проводят серию концертов в рамках социально-значимого проекта «Спасибо тебе, солдат». Проект реализуется в поддержку участников спецоперации, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Один концерт уже состоялся в Центре культурного развития «Гармония». Среди почётных гостей – президент Московского областного фонда помощи ветеранам подразделений спецназа Александр Косяченко, военный корреспондент ВГТРК Александр Смирнов и другие.

По словам автора идеи, председателя комитета по культуре и туризму Раменского муниципального округа Андрея Толстякова, этот проект – попытка поддержать тех, кто ежедневно рискует жизнью, защищая интересы России, сказать спасибо тем, кто находится вдали от дома.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Мероприятие было весьма эмоциональным. Зрители не скрывали слёз от тронувших их песен. Были и улыбки, и аплодисменты артистам Раменского округа.

Проект «Спасибо тебе, солдат» создан не только для того, чтобы собрать средства на гуманитарную помощь российским военнослужащих, но и для того, чтобы передать им тепло из тыла.
«Это очень здорово. Обязательно отправлю парням видео. Для них оно очень важно», – отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик.
Проект продолжает сплачивать единомышленников. После выступления в ЦКР «Гармония» артисты отправились в ДК «Родники».

Там концерт прошёл при полном зале, и большую его часть занимали военнослужащие, которым выпала честь пройти в парадном расчёте по Красной площади в день 80-летия Победы.

Ближайший концерт в рамках проекта состоится 27 апреля в КДЦ «Дементьвский».

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Военный эксперт Дандыкин рассказал, куда на Украине «пропадают» истребители F-16
Военный эксперт Дандыкин: F-16 на Украине сбит российским комплексом С-400
14 апреля 2025, 17:42

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Истребитель F-16 на Украине мог быть сбит российским зенитным ракетным комплексом C-400. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул: то, что произошло с поставленным в ВСУ американским самолетом, в очередной раз подтверждает мощь российских систем противовоздушной обороны. По мнению специалиста, то самое загадочное обстоятельство, при котором был уничтожен F-16 — это российский комплекс ПВО С-400.

«Дело не в том, что украинские экипажи плохо обучены или летчики плохо летают, а в том, что есть достойный соперник», — уточнил Дандыкин.

Эксперт отмечает, что успех проведенной операции — в высоком профессионализме российских военнослужащих и применении сложных тактических приемов. Украинским военным было дано указание беречь американские истребители, однако пилот ВСУ переоценил свои возможности и не смог сохранить боевую машину и свою жизнь.

«Там, может быть, была многоходовка. Где-то ложные цели поставили, наши подняли самолеты на приличное расстояние. Они обычно используют планированные бомбы, которые грохнули F-16. Ракета полетела, и она нашла его. Обычно она взрывается, и поражающие элементы делают из цели решето», — заключил Дандыкин.

Следует отметить, что украинская сторона перестала делать громкие заявления о том, что с помощью американских истребителей F-16 будет одержана победа над Россией.

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Четыре украинских беспилотника были сбиты на Курской областью и Крымом
Минобороны: 4 украинских БПЛА были уничтожены над Крымом и Курской областью
14 апреля 2025, 17:37

Фото: iStock/NiseriN

Дежурными средствами ПВО убыли уничтожены четыре украинских беспилотника самолётного типа: три БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты сегодня, в период с 15.20 до 16.05 по московскому времени.

Ранее власти Курской области предупредили жителей о том, что следует отказаться от посещения кладбищ в Пасху, так как ВСУ ведут целенаправленное минирование мест захоронения.

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#дроны
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ВСУ накануне Пасхи минируют кладбища в приграничных районах Курской области
14 апреля 2025, 16:21

Фото: istockphoto/axeiz77

Власти Курской области не рекомендуют в Пасху ходить на кладбища, чтобы посетить могилы родных и близких, как это водится по православной традиции. Есть сведения, что ВСУ ведут целенаправленное минирование мест захоронения.
Об этом предупредил временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в ходе заседания местного правительства, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте». Он призвал жителей Курской области воздержаться от посещения кладбищ в пасхальное воскресенье и в последующие дни, чтобы не наткнуться на мину или растяжку.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть», — подчеркнул Горячев.

Врио главы комитета региональной безопасности также напомнил, что с 15 марта в Курской области введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничных районов и прилегающих к ним зон.

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ВС России ударили по полку связи ВСУ в Николаевской области
Российские военные поразили полк связи ВСУ в Вознесенске
14 апреля 2025, 15:54

Фото: iStock/vadimrysev

Полк связи Вооружённых сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, был поражён в Вознесенске Николаевской области, удар был нанесён по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторам. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах.

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#вс рф
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#россия
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В Минобороны раскрыли подробности удара по командованию ВСУ в Сумах
Минобороны: ВС РФ ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
14 апреля 2025, 15:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России в воскресенье, 13 апреля, нанесла ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Вчера в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате точного российского удара ликвидировано порядка 60 человек живой силы ВСУ.

Также в министерстве добавили, что боевики ВСУ используют мирное население Украины в качестве живого щита. Они размещают военные объекты в густонаселённых районах и проводят там мероприятия с участием военных.

Ранее стало известно, что при ударе по Сумам 13 апреля был ликвидирован командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла.

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