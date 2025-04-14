В Раменском проходят концерты проекта «Спасибо тебе, солдат»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском проводят серию концертов в рамках социально-значимого проекта «Спасибо тебе, солдат». Проект реализуется в поддержку участников спецоперации, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Один концерт уже состоялся в Центре культурного развития «Гармония». Среди почётных гостей – президент Московского областного фонда помощи ветеранам подразделений спецназа Александр Косяченко, военный корреспондент ВГТРК Александр Смирнов и другие.
По словам автора идеи, председателя комитета по культуре и туризму Раменского муниципального округа Андрея Толстякова, этот проект – попытка поддержать тех, кто ежедневно рискует жизнью, защищая интересы России, сказать спасибо тем, кто находится вдали от дома.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Мероприятие было весьма эмоциональным. Зрители не скрывали слёз от тронувших их песен. Были и улыбки, и аплодисменты артистам Раменского округа.
Проект «Спасибо тебе, солдат» создан не только для того, чтобы собрать средства на гуманитарную помощь российским военнослужащих, но и для того, чтобы передать им тепло из тыла.
Там концерт прошёл при полном зале, и большую его часть занимали военнослужащие, которым выпала честь пройти в парадном расчёте по Красной площади в день 80-летия Победы.
Ближайший концерт в рамках проекта состоится 27 апреля в КДЦ «Дементьвский».
Читайте также:
Раменский парк пригласил на мастер-классы, танцы и развлекательные программы
Для детей участников СВО провели экскурсию на Раменское радио и телевидение
Глава Раменского округа Малышев проверил организацию помощи больным диабетом
По словам автора идеи, председателя комитета по культуре и туризму Раменского муниципального округа Андрея Толстякова, этот проект – попытка поддержать тех, кто ежедневно рискует жизнью, защищая интересы России, сказать спасибо тем, кто находится вдали от дома.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Мероприятие было весьма эмоциональным. Зрители не скрывали слёз от тронувших их песен. Были и улыбки, и аплодисменты артистам Раменского округа.
Проект «Спасибо тебе, солдат» создан не только для того, чтобы собрать средства на гуманитарную помощь российским военнослужащих, но и для того, чтобы передать им тепло из тыла.
«Это очень здорово. Обязательно отправлю парням видео. Для них оно очень важно», – отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик.Проект продолжает сплачивать единомышленников. После выступления в ЦКР «Гармония» артисты отправились в ДК «Родники».
Там концерт прошёл при полном зале, и большую его часть занимали военнослужащие, которым выпала честь пройти в парадном расчёте по Красной площади в день 80-летия Победы.
Ближайший концерт в рамках проекта состоится 27 апреля в КДЦ «Дементьвский».
Читайте также:
Раменский парк пригласил на мастер-классы, танцы и развлекательные программы
Для детей участников СВО провели экскурсию на Раменское радио и телевидение
Глава Раменского округа Малышев проверил организацию помощи больным диабетом
Лора Луганская