Свыше 110 графических работ Шагала представлено на выставке в Люберцах

22 июня 2026, 22:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В музейно-выставочном комплексе Люберец открылась выставка «Марк Шагал. Под единым небом». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В экспозиции – более 110 графических работ одного из самых известных модернистов ХХ века,

«Одной из самых близких России стала серия иллюстраций к поэме Николая Гоголя «Мёртвые души». В Люберцах показывают около 20 работ этого цикла. Кроме того, на выставке представлены «Библейские сюжеты» и графические листы, посвящённые Витебску, где прошли детство и юность живописца», – рассказала замдиректора по развитию и выставочным проектам МВК Наталья Фурцева.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

«В 1919-1922 годах Шагал жил там с семьёй. Нарком просвещения Анатолий Луначарский предложил ему преподавать рисование и живопись в местной еврейской детской колонии. Она находилась на базе бывшей еврейской дачной колонии в Малаховке», – пояснила Фурцева.