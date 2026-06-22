Свыше 110 графических работ Шагала представлено на выставке в Люберцах
В музейно-выставочном комплексе Люберец открылась выставка «Марк Шагал. Под единым небом». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В экспозиции – более 110 графических работ одного из самых известных модернистов ХХ века,
«Одной из самых близких России стала серия иллюстраций к поэме Николая Гоголя «Мёртвые души». В Люберцах показывают около 20 работ этого цикла. Кроме того, на выставке представлены «Библейские сюжеты» и графические листы, посвящённые Витебску, где прошли детство и юность живописца», – рассказала замдиректора по развитию и выставочным проектам МВК Наталья Фурцева.Отдельная часть экспозиции посвящена жене и музе художника Белле, с которой связана линия любви во всём его творчестве.
Также в музее можно увидеть альбом с фото, на одном из которых художник запечатлён в Малаховке.
«В 1919-1922 годах Шагал жил там с семьёй. Нарком просвещения Анатолий Луначарский предложил ему преподавать рисование и живопись в местной еврейской детской колонии. Она находилась на базе бывшей еврейской дачной колонии в Малаховке», – пояснила Фурцева.Выставку представляет петербургская галерея современного искусства Bashmakov Gallery, известная своими арт-проектами и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем. Познакомиться с экспозицией можно до 6 сентября.