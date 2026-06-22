В Серпуховском музее 2 июля откроют выставку «Подслушано у картин»

22 июня 2026, 17:25

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 июля Серпуховский историко-художественный музей открывает выставку «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Проект объединил художницу Екатерину Лямуан и автора рассказов Татьяну Анже, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.