В Серпуховском музее 2 июля откроют выставку «Подслушано у картин»
2 июля Серпуховский историко-художественный музей открывает выставку «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Проект объединил художницу Екатерину Лямуан и автора рассказов Татьяну Анже, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция предлагает посетителям необычный способ взаимодействия живописи и прозы. Картины Екатерины Лямуан сопровождают авторские рассказы Татьяны Анже. Формат «смотри и слушай» меняет восприятие изображённого и погружает зрителя в атмосферу жизненных историй и переживаний. Оригинальный симбиоз творчества двух мастеров приглашает гостей к участию в эксперименте.
Организаторы предлагают, глядя на картины и слушая короткие рассказы, понять, как обыденная жизнь и переживания людей откликаются в деталях и штрихах кисти художника — и наоборот, какие образы и ассоциации рождаются при взгляде на полотно.
На первый взгляд рассказы Татьяны Анже не связаны с изображением, но каждая минута прослушивания меняет восприятие и погружает в атмосферу различных эмоций: любви и предательства, страха и разочарования, побед и падений, случайностей и судьбоносных встреч. Комфортно расположившись на уютных лавочках в пространстве выставки и надев наушники, гости на 5–6 минут окунутся в мир ассоциаций и воображения.
Восприятие картин через визуальные образы, голос и звук не оставит никого равнодушным и пробудит в каждом собственные жизненные воспоминания, делая каждое полотно особенным. Проект «Подслушано у картин. Лямуан и Анже» получил признание как лучшая интерактивная экспозиция на 51-м Российском антикварном салоне, который прошёл в Гостином дворе Москвы в конце 2025 года.
Подробную информацию и билеты можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.
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