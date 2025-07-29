Свыше 120 детей собрала спартакиада загородных лагерей в Подольске
«Программа включала легкоатлетическую эстафету, мини-футбол и шахматы. Для разных возрастных групп организовали отдельные соревнования. Старшие отряды играли в волейбол, младшие – в пионербол, проводили «Весёлые старты». Спортивные мероприятия в загородных лагерях продолжатся до конца лета. Следующая спартакиада – 5 августа в лагере «Родина», а 20 августа, – вновь «Ромашке», – рассказали в пресс-службе.Как отметил в администрации, всего за летний сезон в «Ромашке» отдохнут более 500 детей.